Brasile, infortunio per Douglas Costa: niente Serbia

Contro la Costa Rica, il ct Tite nella ripresa ha tentato la carta Douglas Costa trovando maggiore vivacità ed estro: un'opzione che però il Brasile non potrà avere nell'ultima partita del girone contro la Serbia.



L'esterno della Juventus, infatti, durante il match di ieri ha accusato un dolore alla parte posteriore della coscia destra, queste le parole del medico brasiliano Lasmar: "Gli esami effettuati hanno rivelato una piccola lesione muscolare. Il giocatore non viaggerà con la squadra per la prossima partita, resterà a Sochi per lavorare al fine di recuperare il prima possibile".



Per Douglas Costa niente Serbia, dunque, ed è a rischio anche per l'eventuale ottavo di finale: una brutta tegola per la squadra, che già aveva dovuto rinunciare a Danilo sulla corsia destra. Da Torino ovviamente tengono monitorata la situazione anche se non c'è particolare apprensione al momento.