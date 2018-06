Brasile in aeroporto, 20 anni dopo Ronaldo ci riprova...

Era il 1998 e il Brasile si presentava ai Mondiali francesi con una delle squadre più talentuose della storia del calcio: Ronaldo, Rivaldo, Denilson e Roberto Carlos soltanto per citare alcuni dei giocatori di quella Seleçao che arrivò in finale, poi persa, contro la Francia di Zidane. Un assist al bacio per Nike, che in quell’estate lanciò uno degli spot più famosi e riusciti legati al calcio: la nazionale brasiliana in aeroporto, annoiata per l’attesa del volo, che per ingannare il tempo comincia a palleggiare e fare numeri fino al tiro finale di Ronaldo, che però centra solamente il “palo”.

Vent’anni dopo è tempo di Mondiali in Russia, e ancora una volta Nike lancia uno spot in cui il talento è il tema dominante: non solo della squadra, stavolta di un intero popolo, "Siamo il Brasile, non abbiamo paura, questa maglia ha una grande storia!" grida un ragazzino. Il filo narrativo che tiene insieme questo spot e quello del 1998 è Ronaldo, anche se appare con i capelli e piuttosto appesantito rispetto a vent’anni fa. È ancora lì, in quell’aeroporto dei Mondiali francesi: il tiro è lo stesso, l’attesa pure e l’esito… anche.