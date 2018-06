Brasile, il materasso dell'albergo ha causato il problema alla schiena di Marcelo?

Marcelo è stato costretto a uscire in avvio contro la Serbia per un fastidio alla schiena. Il medico della Nazionale brasiliana parlando della situazione dell'esterno ha individuato una (possibile) causa curiosa del dolore avvertito nel corso della gara.



"Lo spasmo muscolare che ha quasi bloccato Marcelo potrebbe essere dovuto al materasso dell’hotel dell’albergo di Mosca che ci ha ospitati. È ancora presto adesso fare previsioni sui tempi di recupero, ha risposto bene al trattamento fisioterapico che abbiamo già fatto allo stadio, ma c’è bisogno di 24 ore di tempo per comprendere meglio l’evoluzione del problema e fare una diagnosi più accurata. In ogni caso non trattandosi di una lesione, sono abbastanza ottimista" le parole di Rodrigo Lasmar.



Ottimismo manifestato anche dal terzino del Real Madrid su Instagram: "Grazie a tutti per i messaggi, grazie a Dio non è nulla di grave. Tornerò presto, sono molto felice per la vittoria".

Obrigado a todos pelas mensagens!!!

Graças a DEUS nao foi nada grave!!!

Em pouco tempo estarei de volta!!!

Muito feliz com a vitória!!!#M12 pic.twitter.com/q74OLd9xXR — Marcelotwelve (@MarceloM12) June 27, 2018