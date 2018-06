Brasile, i senatori contro Neymar: "Adesso scusati"

Nonostante la vittoria in extremis contro la Costa Rica con cui il Brasile ha ipotecato gli ottavi di finale, l'aria nello spogliatoio verdeoro è stata molto pesante negli ultimi giorni, come testimonia dal ritiro della Selecao in Russia la nostra Francesca Benvenuti.

Ieri un gruppo di senatori tra cui Thiago Silva, Marcelo e Miranda ha messo spalle al muro Neymar, presente tutta la squadra, dicendogli che l'atteggiamento che ha avuto in campo nella sfida con la Costa Rica è inaccettabile e che pretendevano le sue scuse.

Va bene essere arrabbiati con la stampa, con la gente, eccetera - il succo del discorso dei senatori a Neymar - ma lui non può permettersi di avere quelle reazioni nei confronti dei compagni (Thiago Silva ha dichiarato di essere stato insultato) e dell'arbitro rischiando di compromettere la sua presenza in campo. Durante la gara O'Ney ha infatti insultato continuamente il direttore di gara e la sua fortuna è stata che l'arbitro non capisse il portoghese.

Il colloquio è avvenuto davanti a tutta la squadra, ma Tite era assente. Neymar si è scusato e poi anche il ct lo ha preso da parte e gli ha ripetuto che questi non sono atteggiamenti che lui può permettersi, che la Selecao non ha bisogno di isterismi e che lui deve giocare con serenità perché in caso contrario può nuocere alla causa comune.

Secondo la fonte della nostra Benevenuti, la 'crisi' ora sarebbe rientrata: nell'allenamento di ieri O'Ney è apparso molto sorridente e di buon umore, ma resta il fatto che la stella del Psg, a parte i suoi compagni in Francia, non ha molti amici nella selezione verdeoro.

Thiago Silva in sintesi gli ha detto: "Tu sei mio fratello minore, ma non permetterti mai più di parlarmi in questo modo perché non la lascerò passare". Neymar si è scusato, Tite avrebbe fatto da pacere, e la crisi è stata messa alle spalle. Per ora...