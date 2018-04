Brasile-Germania, Alisson: "Superato il Mineirazo"

La difesa è uno dei segreti del Brasile di Tite, di sicuro una delle grandi favorite in vista dei Mondiali 2018: sono solo cinque i gol subiti in diciannove partite e grande merito va anche al portiere della Seleçao, Alisson. "Contro la Germania abbiamo vinto una partita difficile, visti tutti i significati che si portava dietro (l'1-7 del 2014, ndr) - le parole del numero uno della Roma a Premium Sport -. Gara utile per capire cosa ci troveremo davanti in Russia, abbiamo lasciato poco spazio ai tedeschi e giocato bene tatticamente".



Alisson va oltre il risultato del campo: "Vincendo abbiamo parzialmente cancellato la sconfitta di quattro anni fa, anche se la storia parla per noi con i cinque Mondiali vinti, il Mineirazo aveva colpito tutti i brasiliani. Qualche compagno aveva fatto parte di quella partita e prima del match c'era un sentimento strano, non positivo: questo successo ci dà fiducia". E tutto senza Neymar: "Ma noi vorremmo sempre averlo, per noi è insostituibile".



Infine, spazio anche a Roma-Barcellona: "Ne ho parlato con Coutinho e Paulinho, certo: ci abbiamo scherzato su. Sarà una bella sfida, entrambe le squadre conoscono la qualità dell'avversaria e, anche se loro sono favoriti, li affronteremo con maturità e intelligenza".