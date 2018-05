Brasile, Fagner Lemos esulta davanti alla tv per la convocazione

Essere convocato ai Mondiali rappresenta un sogno per ogni giocatore. Lo sa bene Fagner Lemos: il difensore del Corinthians ha esultato insieme alla sua numerosa famiglia quando ha saputo, dalla tv, di essere tra i 23 scelti dal ct del Brasile Tite per la 'spedizione' in Russia (al posto dell'infortunato Dani Alves). Il 28enne ha abbracciato e baciato la sua compagna dedicandole un messaggio: "Questa persona ha pianto con me nei momenti difficili che mi hanno dato forza. Amore mio, amo te e la meravigliosa famiglia che abbiamo costruito". Anche Cassio Ramos, chiamato come terzo portiere, ha festeggiato come testimonia il filmato postato sul profilo twitter del Corinthians...

Na casa de Cássio também rolou comemoração pela convocação do goleiro corinthiano para a Copa do Mundo!#VaiCorinthians #VaiBrasil pic.twitter.com/TfmnjoLcye — Corinthians (@Corinthians) 14 maggio 2018