Brasile, "Douglas Costa fuori 20 giorni": Mondiale già finito?

L'attaccante brasiliano Douglas Costa rischia di essere escluso dai Mondiali 2018 in Russia a causa di un problema alla coscia. Lo riportano i media russi. Secondo il parere dei medici, le tempistiche di guarigione per l'esterno della Juventus si aggirano tra i quindici e i venti giorni, il che mette in discussione un suo ritorno in campo durante i Mondiali.



Tite ha già annunciato che Douglas Costa non giocherà nell'ultima partita del girone E contro la Serbia, che si terrà a Mosca il 27 giugno. Il ct del Brasile è stato attaccato dalla moglie del giocatore: "Douglas si lamentava del dolore dopo l'allenamento, spiegando che alla Juventus il lavoro era più leggero. Sappiamo che questo infortunio non è pesante come il primo, però, speriamo che possa recuperare in una decina di giorni".