Argentina, Tapia: "Tutta colpa dei giornalisti, nessun golpe"

Dopo un punto in due partite, le critiche a Messi, il possibile esonero di Sampaoli o l'autogestione della squadra, nel ritiro dell'Argentina interviene Claudio Tapia: "Avete scritto tante cose, la maggior parte sono bugie. Non è successo niente, stamattina avete visto i giocatori allenarsi con il ct. Il destino ci ha dato un’altra possibilità e vogliamo sfruttarla per i tifosi, gli unici che non vogliono danneggiare l’immagine di questa squadra".



Il presidente federale, in conferenza stampa se l'è presa con i media: "Voi siete il quarto potere, e ci sono modi diversi di esercitare il potere. Non dimenticate che siete comunicatori, ma spesso trascendete, mettete dubbi, tergiversate. Adesso è il momento di dimostrare che siete dei veri argentini".



Con lui anche Javier Mascherano, accusato di essere il capo del "golpe", e Lucas Biglia. Parte l'ex Barcellona: "Se siamo in questa situazione è perché abbiamo fatto tanti errori ma tutto questo rumore attorno non ci fa bene. Sì, abbiamo parlato con Sampaoli ma solo per portare idee, con lui il rapporto è normale". Così il centrocampista del Milan: "Quando cambi tanti giocatori e anti schemi in così poco tempo è normale che qualcosa non funzioni. E poi tutta la spazzatura che ci tirate addosso ci colpisce".