Argentina, Sampaoli rischia l'esonero: ipotesi Burruchaga

Lo 0-3 contro la Croazia ha lasciato pesanti strascichi in casa Argentina tanto da far circolare una voce che avrebbe del clamoroso: esonero per Jorge Sampaoli in vista dell'ultima sfida del girono contro la Nigeria. I media locali riportano dichiarazioni indirette di gran parte della rosa albiceleste "stufa del ct, vorrebbero Burruchaga (general manager della nazionale, ndr)".



Ieri sera, dopo aver chiesto ad Aguero cosa ne pensasse di una frase di Sampaoli ("la squadra non ha seguito il piano tattico"), l'attaccante del Manchester City ha risposto con un secco "Lui può dire quello che vuole" prima di andare via scuro in volto.



L'ipotesi esonero, ancora più imprevedibile di ciò che è successo tra Spagna e Lopetegui, sembra comunque remota, più che altro per motivazioni economiche: la Federazione argentina, che pure ci sta pensndo, dovrebbe pagare a Sampaoli 20 milioni di dollari.