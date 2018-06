Argentina, Sampaoli: "Non dico se lascio". E Dybala in panca...

Al 95' di Francia-Argentina la palla del miracolo è capitata sui piedi di Maximiliano Meza. È quando l'esterno dell'Indendiente ha calciato forte all'interno dell'area di rigore, rendendo impossibile l'intervento di Di Maria o altri compagni, che a molti sarà venuto in mente una domanda: "Perché?". Perché in quel momento, in quel posto, c'era Meza e non Dybala, o magari Higuain. I due juventini sono rimasti a guardare per 90 minuti: del resto anche loro, quando sono stati chiamati in casa, non hanno certamente brillato. E qualcuno avrà invocato anche Icardi che non è stato neppure convocato. Il c.t. Jorge Sampaoli, a chi gli chiedeva conto delle scelte, non ha neppure risposto.



E ha glissato pure sulle dimissioni: "Ora non voglio rispondere a questa domanda, e posso solo dire che questo è il posto dove ho sempre desiderato di stare. Ma in questo momento la frustrazione è troppo forte per poter parlare. E' molto doloroso essere eliminati dal Mondiale dopo tutti gli sforzi che i miei hanno fatto in campo. E' stata una partita particolare, in cui hanno dato tutto, e non è stato possibile passare".



"In questo momento non sto pensando se andarmene o no - ha detto -, perché c'è una ferita ancora troppo fresca da curare e non è il caso di mettersi ad analizzare le cose, c'è tempo. Però la frustrazione che sto provando mi fortificherà e mi renderà un allenatore migliore. Troppo poco tempo? Non cerco scuse. La verità è che io pensavo potessimo andare lontano e invece non ci siamo riusciti".



Sampaoli ha firmato con l'Afa, la federcalcio argentina, un contratto quinquennale che prevede una penale di 20 milioni di dollari a favore del tecnico in caso di rescissione unilaterale dell'Afa (quindi esonero) prima della Coppa America del 2019. Quindi se venisse cacciato adesso, la federazione dovrebbe pagare. In caso di dimissioni, a rimetterci sarebbe invece il tecnico.