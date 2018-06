Argentina, Sampaoli: "Messi ha trovato pochi spazi"

Jorge Sampaoli archivia l'1-1 contro l'Islanda e preferisce non usare troppo bastone verso l'Argentina: "Ogni partita è diversa dalle altre e possiamo vincere contro chiunque. Quello che mi preoccupa è la manovra poco fluida. Volevamo questi tre punti, ci speravamo tanto. Ma continuiamo a credere nelle nostre qualità e sappiamo che possiamo fare molto meglio".



Inevitabile un riferimento alla prestazione di Messi, il ct difende il suo campione: "L'Islanda difensivamente ci ha reso le cose molto complicate e per Lionel non è stato semplice trovare gli spazi di cui ha bisogno"



Infine, due disquisizioni tecnico-tattiche: "Salvio da terzino ci ha dato una soluzione in più con Meza che poteva entrare dentro al campo mentre ho scelto Caballero invece che Armani perché ci sono molte variabili per cui si sceglie un portiere e non solo tecniche".