Argentina, Sampaoli incontra Dybala e Higuain: andranno ai Mondiali

Paulo Dybala e Gonzalo Higuain saranno due tra le stelle dei Mondiali al via in Russia il prossimo 14 giugno. I due attaccanti della Juventus hanno incontrato mercoledì a Torino Jorge Sampaoli: il faccia a faccia è durato circa tre ore e secondo i media argentini il ct dell'Albiceleste li avrebbe rassicurati sulla convocazione che non era affatto sicura prima del colloquio 'risolutore'.



La Joya sarà utile soprattutto (ma non solo) come vice Messi mentre il Pipita porterà in dote all'Argentina la sua grande esperienza e la sua disposizione, amersa negli ultimi mesi bianconeri, a lavorare con e per la squadra. L'allenatore della Nazionale ora vedrà Icardi a Milano: il numero 9 dell'Inter potrebbe fare parte dei 35 preconvocati (lista da consegnare entro il 14 maggio) ma resta in forte dubbio la sua presenza nella lista definitiva dei 23 da comunicare il 4 giugno.



Sampaoli valuterà anche le condizioni di Biglia e infine volerà a Roma per vedere i giallorossi Fazio e Perotti: il tecnico vuole curare i minimi particolari per provare ad alzare quella coppa del Mondo che l'Argentina non vince dal 1986.