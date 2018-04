Argentina, Sampaoli: "Icardi e Dybala, c'è poco tempo"

Una doppia clamorosa quasi-bocciatura. Mauro Icardi e Paulo Dybala non guarderanno in tv soltanto Argentina-Italia, amichevole in programma venerdì 23 a Manchester, ma molto probabilmente anche il Mondiale. Le parole di Jorge Sampaoli, c.t. della Selecciòn, non lasciano spazio a grandi interpretazioni. Ecco le sue principali dichiarazioni in conferenza stampa.



"Pensavamo che Paulo Dybala fosse uno dei migliori giocatori dell'Argentina. Poi, col passare del tempo, o noi non lo abbiamo saputo valorizzare al meglio o lui non si è saputo adattare alla nostra idea di calcio, che è totalmente differente rispetto a quella della Juventus. Con la sua anarchia regala molti punti, ma faticava col nostro stile. La cosa ideale sarebbe che crescesse con questo gruppo di giocatori, ora ci tocca capire se quelli che sono qui sono pià forti o se deve tornare lui".



"Higuain? Lo vedo come uno dei migliori attaccanti del mondo. Se dimostrerà in partita quanto fatto vedere in allenamento, credo che la potenza offensiva della nostra Nazionale sia immensa. Messi è nel momento di massima maturazione. Si è allenato in modo incredibile e ha fatto crescere tutti. Se sta bene, sarà la sua squadra. Il migliore al mondo deve coinvolgere il resto dei compagni: è più la sua nazionale che la mia".



"Per quanto riguarda Icardi, è lo stesso discorso di Dybala. Non ha giocato molto nell’ultimo periodo e poi abbiamo notato una differenza tra Icardi nell’Inter e Icardi nell’Argentina, proprio nel rapporto calcistico in campo con i compagni. Noi non possiamo permetterci di aspettare, dobbiamo forzare un po’ le cose, il tempo per le Nazionali è molto poco, dobbiamo decidere in fretta e in breve termine, tenendo in conto tutti i parametri. Mauro l’altro giorno ha fatto quattro gol, dimostra tutte le domeniche quello che è, lo abbiamo visto tantissime volte, siamo andati in Europa per vederlo, per questo lo abbiamo scelto. Ma il tempo per ambientarsi nella Nazionale non è il breve termine. Di certo non escludo di convocare Mauro, è un giocatore che mi inorgoglisce che sia argentino ma noi dobbiamo anche focalizzarci sulle prestazioni".