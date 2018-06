Argentina, Sampaoli: "Dybala-Messi quando sarà il momento giusto"

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli non fa pretattica e, alla vigilia della sfida di Mosca con l'Islanda, annuncia la formazione che manderà in campo, la stessa che ha provato a lungo negli ultimi allenamenti, e di cui non fanno parte gli juventini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Sampaoli schiererà i suoi con il 4-2-3-1, con questi undici: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero.



"La squadra è consolidata dietro un'idea. Dimostreremo che l'Argentina è ancora una potenza calcistica mondiale - ha detto Sampaoli -. Dybala e Messi in campo? Abbiamo lavorato per renderli compatibili e Paulo è cresciuto da questo punto di vista. Bisogna aspettare il momento giusto della partita per farli giocare insieme".



"Non penso che questo Mondiale sarà l'ultimo di Messi. Con le sue capacità, la sua professionalità, lo deciderà lui quando sarà l'ultimo. Lo trovo in ottima forma, molto entusiasta di iniziare il nuovo torneo. Penso che un giocatore così capace non abbia motivo di sentire la pressione" ha detto il ct dell'attaccante del Barcellona.