Argentina, Sampaoli criticato: "Colpa solo mia"

Jorge Sampaoli primo nella classifica dei colpevoli da parte dei tifosi argentini: al fischio finale dello 0-3 contro la Croazia, sul ct sono piovuti fischi, insulti e perfino bottigliette d'acqua. Sui social vengono chieste a gran voce le dimissioni, lui non si tira indietro in conferenza stampa: "La responsabilità è tutta mia, la chiave della sconfitta sta nelle mie scelte, nella formazione che ho messo in campo e nelle posizioni che ho scelto per i giocatori".



Sampaoli spiega: "Tutta colpa del comandante, non abbiamo trovato modalità per trovare spazi e far rendere al meglio Messi. Caballero non ha colpe". E ancora: "Avevo preparato la partita impostandola sul ritmo a centrocampo, mettendo pressione ai croati in un reparto molto tecnico ma il primo gol preso ci è costato molto: psicologicamente si è messa molto male per noi".



Infine, grido di speranza per l'Argentina: "Non abbiamo avuto la forza di ribaltare il risultato, soffro molto per questa sconfitta e probabilmente non ho letto correttamente la partita. Ora diamo tutto nell'ultimo match per sperare di sfruttare l'unica chance che ci rimane".