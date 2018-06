Argentina, Sampaoli a rischio: "Ha molestato una cuoca"

Non bastasse l'infortunio a Lanzini, un'altra brutta notizia scuote il ritiro dell'Argentina. Questa volta non c'entrano i giocatori ma il commissario tecnico: Jorge Sampaoli è stato infatti accusato di molestie a una cuoca della struttura della Federcalcio argentina a Buenos Aires dal giornalista Gabriel Anello durante la trasmissione radiofonica Radio Mitre.



Queste le parole usate dal giornalista: "C'è stata una cattiva condotta da parte di Sampaoli nei locali dell'Afa, con una cuoca che lavora lì. La Federazione sta facendo di tutto per non far uscire la notizia, ma tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno confermato l'accaduto. Si tratta di qualcosa di molto pericoloso per la Selección e per Sampaoli, ha a che vedere con la giustizia".



Secondo la ricostruzione, la vittima dei presunti abusi avrebbe manifestato la volontà di denunciare il ct ma la federcalcio argentina ha fatto pressioni - anche economiche con l'offerta di ingenti somme di denaro - sulla donna per non parlare.



Il numero uno dell'Afa Tapia sta riflettendo e potrebbe anche decidere di esonerare Sampaoli (che lo scorso dicembre fu protagonista di un diverbio con la polizia) a meno di una settimana dal Mondiale. Anello è lo stesso giornalista che accusò Lavezzi di aver fumato marijuana: dopo quell'episodio i calciatori argentini si erano rifiutati di parlare con i mezzi di informazione per mesi e ad Anello fu proibito di entrare nei locali dell'Afa.