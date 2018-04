Argentina, Ruggeri: "Messi smetta col Barcellona e pensi al Mondiale"

L'ex difensore argentino Oscar Ruggeri ha chiesto a Messi di smettere di giocare con il Barcellona e di concentrarsi sui Mondiali 2018 in Russia: "Leo non dovrebbe giocare più con il Barça e concentrarsi invece sulla Coppa del mondo. Pensate che il Barcellona possa perdere il campionato spagnolo se Messi non giocherà più? Messi può chiamare il presidente Bartomeu e dire "questa è la 'mia' Coppa del mondo, mi dedicherò alla nazionale".



L'ex Real Madrid ha chiesto alla Pulce di pensare alla preparazione, come fece lui con l'Argentina che poi avrebbe vinto la Coppa del Mondo del 1986, in Messico: "Già 65 giorni prima dell'inizio dei Mondiali ci siamo concentrati sul torneo: eravamo già tutti insieme per preparare l'avventura in Messico. Dovrei chiamare Sampaoli e dirgli che deve concentrarsi solo sull'Argentina e la Coppa del mondo".



Di Messi ha parlato anche il connazionale Gabriel Mercado, che dovrà affrontarlo in finale di Coppa del Re con il suo Siviglia: "Se lo colpisco, non posso tornare in Argentina. Per fermarlo bisogna provare con ogni mezzo, è senza discussione il numero uno. Appare ovunque sul campo, segna e partecipa all'azione" le parole ad As.