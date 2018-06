Argentina, Messi: "Sapevo che Dio non ci avrebbe fatti uscire"

"Sapevo che Dio era con noi e che non ci avrebbe lasciato fuori". Leo Messi ha la sua spiegazione dopo la vittoria contro la Nigeria che ha portato l'Argentina agli ottavi del Mondiale. "La vittoria è dedicata a tutta la nostra gente che è arrivata fin qui, al loro sacrificio, e anche a tutta la gente che a casa ci è sempre stata vicina. Avevamo fiducia nel poter vincere questa partita ed è stato meraviglioso vincerla così".



​"Al gol della Nigeria - ha detto Messi - ci siamo fatti prendere dai nervi, dall'ansia. Ora la gioia è tanta quanto è stata la sofferenza. Non ricordo una partita così sofferta. Uscire sarebbe stata una grande ingiustizia. Per fortuna la gente ci è sempre stata vicina, senza dare ascolto a tutte le cazzate che si dicevano su di noi... Ora ci tocca la Francia: abbiamo visto tutte le loro partite, sappiamo cosa ci aspetta".



"È pazzesco soffrire così, ma in troppi dimenticano che questo è il Mondiale e nessuno ti regala nulla: basta guardare quanto hanno sofferto ieri Spagna e Portogallo, che dovevano andare avanti facilmente. Il Var? Ci ha penalizzato: è un sistema strano, non so se era davvero rigore. Il fatto è che con questo nuovo sistema paghi ogni minima cosa...".



A fine gara ha parlato anche Rojo: "L'avevo detto ai miei compagni: vado avanti e segno. E così è stato - ha spiegato il difensore-goleador - Dedico questa rete alla mia famiglia e all'Argentina che merita la qualificazione agli ottavi".