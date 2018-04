Argentina, Messi: "Il Mondiale è il sogno di una vita. In Russia ultima occasione"

Nella straordinaria carriera di Lionel Messi manca solo una cosa: il Mondiale. "Arrivare in finale e sollevare quella coppa è tutto quello che desidero e che continuo a immaginare. È il sogno di una vita e ogni volta che arriva un Mondiale questo sogno diventa sempre più ricorrente. Per questo ho pianto quattro anni fa: sappiamo quanto è difficile vincere e arrivarci così vicino è stato doloroso" confessa il fuoriclasse argentino in un'intervista ad America Tv.



Del resto la Pulce e non solo potrebbero non avere altre opportunità per riscattare un eventuale fallimento in Russia: "Sappiamo che per molti di noi sarà l'ultima chance. Se non diventeremo campioni in Russia ci chiederanno di lasciare tutti la nazionale".



"E' complicato non pensarci - aggiunge Messi - perché è un Mondiale e manca sempre meno. Ho la fortuna che al Barcellona ci stiamo giocando cose molto importanti che mi fanno restare concentrato sul presente e non pensare troppo in là".



Il 30enne al momento non intende guardare anche a un futuro più lontano: "Il ritiro non me lo immagino. Tutti dicono che è molto difficile. Non so dove sarò, dove andrò a vivere, se qui a Barcellona o a Rosario. Di sicuro mi piacerebbe vivere tutto quello che non posso fare per il mio lavoro".