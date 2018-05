Argentina, Maradona: "Sampaoli ridicolo, il modulo è del 1930"

L'attacco di Diego Armando Maradona a Jorge Sampaoli continua. L'ex Pibe de Oro, che ha guidato l'Argentina al Mondiale del 2010 facendosi eliminare ai quarti dalla Germania dopo un buon cammino, ha criticato ancora una volta il c.t. della Selecciòn, subentrato durante le qualificazioni a Bauza. "Credo nei giocatori - ha detto Maradona - ma non nel tecnico".



Ecco le parole pesanti di Diego: "Sampaoli non ha un gioco definito - ha detto nella conferenza stampa di presentazione da presidente-allenatore della Dinamo Brest, in Bielorussia - non ha una colonna vertebrale quando attacca o quando difende. Nella conferenza di lunedì ha detto che giocherà con il 2-3-3-2 e questa è una corbelleria. È ridicolo, non si gioca più così, era uno scherma del 1930".



"Il problema non sono i giocatori, il problema è colui che li guida, è lui che mette dentro la loro testa ciò che devono fare in campo. Perché se l'allenatore è poco chiaro nei concetti, i giocatori non possono fare miracoli".