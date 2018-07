Argentina, Maradona: "Ritornerei ct anche gratis"

La Federazione argentina non ha ancora deciso il futuro della panchina della nazionale dopo il flop al Mondiale: tutto il Paese vorrebbe cacciare Jorge Sampaoli ma il contratto del ct è blindato e potrebbe essere liberato prima del 2022 solo a fronte di un risarcimento di 20 milioni di dollari. Una possibile soluzione arriva da Diego Armando Maradona: "Pur di tornare ad allenare l'Argentina, lo farei anche gratis", in questo modo l'AFA potrebbe ammortizzare almeno parzialmente i costi dell'esonero di Sampaoli.



Durante il programma tv "La mano del Diez", Maradona ha parlato dell'eliminazione contro la Francia: "Mi fa male il cuore a soffrire a 57 anni per questa squadra, battuta da una nazionale che non credo sia tra le migliori. Distruggiamo con facilità quello che costruiamo con molto sforzo".



Il Pibe de Oro vede il Brasile favorito: "Mi piace come Tite sta gestendo la squadra ma al Messico non si poteva chiedere di più. Neymar? Bisogna dirgli 'o fai piangere o fai ridere'. Quando è stato calpestato dal messicano prima si è messo a piangere e poi ha iniziato a correre: o è fallo e ammonizione dell'avversario oppure era simulazione di Neymar".