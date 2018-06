Argentina, le statistiche di Messi: ha camminato l'84% del match

La sconfitta contro la Croazia ha lasciato pesanti strascichi in casa Argentina e, anche se Sampaoli è il primo sul banco degli imputati, tra i più criticati c'è stato ovviamente anche Lionel Messi. As ha riportato statistiche impietose riguardo alla partita giocata dalla Pulce ieri sera: è stato coinvolto in 62 azioni, risolvendone positivamente 51, nessuna o quasi delle quali pericolosa verso Subasic.



In tutta la partita Messi ha completato solo 31 passaggi, meno di Caballero (36) o dei tre difensori centrali Mercado (49), Otamendi (72) e Tagliafico (84) il che dà anche l'esatta dimensione della difficoltà albiceleste a fare gioco sulla trequarti avversaria. Oltretutto la maggior parte dei passaggi di Messi sono stati verso Perez (7) e Mascherano (3), quindi in fase difensiva o di possesso palla, non verso l'attacco.



Un solo tiro in porta contro la Croazia, nove i dribbling tentati. Ha percorso 7.624 metri contro una media di squadra del 9.612 e, cosa più preoccupante, nell'84% del match era fermo o stava camminando: solo 29 sprint e solo una volta ha superato i 25 km/h, velocità solitamente abbastanza comune per gli attaccanti.