Argentina, Lanzini si rompe il crociato: niente Mondiali

Brutta notizia per l'Argentina: Manuel Lanzini si è fatto male durante l'allenamento mattutino e gli esami non hanno lasciato scampo all'esterno classe 1993 del West Ham, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lanzini dunque salterà i Mondiali 2018 in Russia, il ct Sampaoli (che già aveva dovuto rinunciare a Romero chiamando Guzman) deve scegliere un sostituto: secondo il Clarin, in corsa il romanista Deigo Perotti ed Erick Lamela (Tottenham), più indietro Centurion che era nei pre-convocati ma in settimana si è operato di appendicite e dovrà stare fermo almeno 10 giorni.

[PARTE MÉDICO] Manuel Lanzini sufrió, en el entrenamiento matutino de hoy, la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. pic.twitter.com/lmYEVr5YaV — Selección Argentina (@Argentina) 8 giugno 2018