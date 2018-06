Argentina, la Federazione conferma Sampaoli

Niente esonero, si va avanti con Jorge Sampaoli: la decisione della Federcalcio argentina è netta anche se scontenterà molti tifosi e pure molti giocatori della nazionale.



Dal ritiro albiceleste è infatti filtrata un'indiscrezione di quelle che fanno rumore: ieri sera, in gran segreto, ci sarebbe stata una riunione tra i giocatori più rappresentativi che, preso atto dell'impossibilità di esonerare il ct (più che altro per questioni economiche, con un contratto fino al 2022 l'indennizzo supererebbe i 15 milioni di euro), è stato chiesto all'AFA di metterlo in un angolo proponendo una sorta di autogestione della rosa in vista della decisiva partita contro la Nigeria.



Il presidente federale Tapia ha preso atto della situazione di muro contro muro, non dicendo immediatamente no ai giocatori, poi ha riflettuto e ha scelto di continuare con Sampaoli confermandogli pieni poteri: sarà lui a decidere allenamenti, formazioni e tattiche martedì. E non ci sarà più possibilità di sbagliare.