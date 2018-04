Argentina, la canzone dei tifosi per i Mondiali 2018 in Russia

Meno di tre mesi ai Mondiali 2018 in Russia e anche i tifosi si preparano. Quelli dell'Argentina hanno creato una canzone per spingere la nazionale albiceleste al terzo campionato del mondo dopo quelli del 1978 e del 1986: sulla base del successo sudamericano "Despacito" ecco "Argentino". Ecco alcune frasi del testo: "passano i giocatori ma non la passione, il Mondiale è un'ossessione, pronti a morire per arrivare all'obiettivo. Siamo in quaranta milioni per diventare campioni".