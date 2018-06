Argentina-Israele: "Se Messi gioca, bruceremo la sua maglia"

Calcio e politica dovrebbero essere mondi ben separati ma, soprattutto in occasioni internazionali come i Mondiali, possono sovrapporsi. È il caso di Argentina-Israele, ultima amichevole pre-Russia 2018 della Seleccion prevista sabato sera a Gerusalemme, e finita nel mirino della Palestina che ha tirato in ballo Lionel Messi: "Leo è un simbolo di pace e amore, gli chiedamo di non partecipare ai crimini dell'occupazione israeliana" ha detto il presidente della Federazione palestinese Jibril Rajoub.



"Il governo israeliano sta cercando di dare una portata politica ad un evento sportivo insistendo sul fatto che si giocherà a Gerusalemme. Lanciamo una campagna contro la Federcalcio argentina, Messi ha molti milioni di fan nei Paesi arabi e musulmani: se scenderà in campo contro Israele, chiedamo a tutti di bruciare le sue magliette e i suoi poster" ha continuato Rajoub.