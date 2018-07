Argentina, il padre di Higuain attacca Sampaoli: "Ha lasciato in panchina 600 gol"

Non si placano le poleniche attorno al ct dell'Argentina Jorge Sampaoli (che ha deciso di non dimettersi) dopo l'eliminazione dell'Albiceleste contro la Francia agli ottavi di finale del Mondiale in Russia. Ad attaccare l'allenatore questa è volta è Jorge Higuain, padre di Gonzalo: "Non trovo davvero una spiegazione valida che possa essere sostenuta, non so perché l'Argentina ha giocato senza un nueve contro la Francia, ha le sue ragioni, ma a volte è difficile capirle".



"Hai due giocatori che insieme hanno segnato 600 gol - prosegue il papà dell'attaccante rimasto in panchina per 90' contro la squadra di Deschamps - e non gioca nessuno dei due! Se non ti piace uno, metti l'altro (si riferisce ad Aguero ndr). Abbiamo iniziato con l'idea del nueve e finito con Enzo Perez falso nueve. È strano". Avranno certamente pensato lo stesso i tifosi della Seleccion oltre a quasi tutti gli addetti ai lavori.