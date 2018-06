Argentina, il discorso di Messi: "Questione di vita o di morte"

"Leo ha detto a tutti noi che era una questione o di vita o di morte". Marcos Rojo, match winner dell'Argentina nella decisiva sfida contro la Nigeria, rivela ai microfoni di Tyc Sports le parole di Messi a tutta la squadra all’intervallo, in quelle immagini catturate dalle tv e già entrate nella storia. Tutti in cerchio, a parlare è la Pulce, un po' come nella celebre pellicola di Oliver Stone, Any given sunday, in cui Al Pacino, alias Tony D’Amato, carica la sua squadra con un discorso di quattro minuti e mezzo che è passato alla storia del cinema.

“Messi è venuto da noi e ci ha detto di calmarci e di non essere stressati o nervosi. Noi nervosi lo eravamo molto, e questo messaggio ci ha aiutato tantissimo, e ci ha anche dato un enorme impulso di fiducia. Lui è il nostro capitano - ha spiegato il difensore United - il migliore al mondo, è stato incredibile a segnare quel gol. É il nostro leader. Ha detto a tutti noi che era una questione o di vita o di morte: tutto sarebbe potuto andare male e noi avremmo potuto mollare, ma lui è stato testardo, ostinato”.

Decisive non solo le parole dell'intervallo però: "Nel finale mi ha detto di andare avanti, in attacco, anche Javier (Mascherano, ndr) ha detto a tutti di attaccare, non importava più nient’altro, hanno letto bene la partita e saputo valutare il rischio. Messi è un leader, il migliore”, ha concluso il difensore.