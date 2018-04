Argentina, Icardi spera nella convocazione: "Sampaoli sarà in Europa"

Non è ancora detta l'ultima parola. Come scrive Tyc Sports nelle prossime settimane il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli farà un 'tour' in Europa per visionare alcuni giocatori e tra questi ci sarebbe anche Mauro Icardi, che spera nella convocazione per i Mondiali in Russia.



L'attaccante dell'Inter contro il Cagliari ha messo a segno la sua 25.ma rete in campionato (record personale) e nelle ultime partite farà di tutto per incrementare ulteriormente il suo bottino e convincere l'allenatore dell'Albiceleste.



Le condizioni di Aguero potrebbero in questo senso favorire il centravanti nerazzurro: il Kun è stato operato in artroscopia al ginocchio sinistro dopo l'infortunio in allenamento e dovrà stare fermo 5 settimane prima di tornare in campo. "I giocatore non riuscirà ad essere in forma al 100% con così poco tempo a disposizione" ha sottolineato il responsabile medico dell'Argentina: il 16 giugno è in programma l'esordio contro l'Islanda...