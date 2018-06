Argentina, Higuain: "La gente spera che ti vada male ma io sono orgoglioso della mia carriera"

Gonzalo Higuain è carico. Lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate a TNT Sports: "Non ho mai avuto dubbi riguardo al Mondiale, ho sempre voluto essere qui. Da ragazzo non mi sarei mai immaginato di giocare tre Mondiali. Disputare una Coppa del Mondo è il top per un calciatore".



Il centravanti argentino, che quest'anno ha vinto scudetto e coppa Italia con la Juventus, si toglie poi qualche sassolino dalle scarpe: "Le critiche? La gente spera che ti vada male per festeggiare, ma io sono contento e orgoglioso della carriera che ho fatto e che faccio".



La carriera del Pipita proseguirà a Torino anche nella prossima stagione? L'ex Napoli è stato accostato all'Inter (nell'ipotetico affare con Icardi), al Chelsea (prima che naufragasse la pista Sarri) e infine al Bayern Monaco. Pavel Nedved prima e John Elkann poi non si sono sbilanciati sulla permanenza della punta, lasciando aperta la porta a una cessione...