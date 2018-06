Argentina, Higuain e l'abbraccio fallito: i social impazziscono

Acá en un entrenamiento cualquiera, Higuain fallando un abrazo a Dybala...que no reclame después por los memes...pic.twitter.com/7IJAj5QQpA — ACAsports (@ACAsportsLA) 3 giugno 2018

“Ha mancato anche questo”. A nove giorni dall'inizio di Russia 2018, in Argentina sui social network il grande protagonista (in negativo) è Gonzalo Higuain, che in Italia consideriamo un bomber infallibile (suo il record i gol in una stagione in Serie A), ma che in patria non ha esattamente la fama del giocatore spietato sotto porta.

Il perché è da ricercare negli highlights delle tre finali perse dalla Selección negli ultimi quattro anni: Mondiale 2014 più le due Copa America 2015 e 2016. In ciascuna di quelle tre partite, infatti, il Pipita si è reso protagonista di un clamoroso errore sotto porta (nel 2015 sbagliò anche uno dei rigori) condannando la Selección alla sconfitta.

Ecco allora spiegato il motivo per cui il video del mancato abbraccio tra Higuain e Dybala sta diventando virale sul web, specie tra profili social sudamericani. I due attaccanti della Juventus sono ripresi in un momento di pausa in allenamento, prima qualche chiacchiera, poi il Pipita fa per poggiare il braccio intorno alla spalla del compagno che, senza accorgersene, si dilegua.

Una scenetta comica che ha scatenato i tifosi dell'Argentina, basta cercare “Higuain errando” su Twitter per imbattersi in tutti gli irriverenti commenti sugli errori del Pipita...

Solo un'amichevole con la Spagna, però...