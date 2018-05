Argentina, ecco i 23 per il Mondiale: fuori Icardi e Martinez

Niente da fare. Mauro Icardi passa in poche ore dalla gioia per la conquista della Champions League dopo la pazzesca rimonta sul campo della Lazio alla delusione per la mancata convocazione ai Mondiali in Russia. Il c.t Sampaoli, come era nell'aria, ha deciso di non puntare sul capocannoniere della Serie A (insieme a Immobile), escluso anche il futuro compagno di squadra Lautaro Martinez, mentre ci sono Dybala e Higuain.

La lista non è ancora ufficiale, lo sarà alle 17 ora italiana, ma in Argentina sono sicuri, tanto che Olé rilancia i magnifici 23 in prima pagina. Tra gli italiani, oltre alla coppia in HD della Juventus, anche il milanista Biglia, il romanista Fazio e, vera e propria sorpresa, anche il granata Ansaldi.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Romero, Caballero, Armani

Difensori: Mercado, Salvio, Fazio, Otamendi, Ansaldi, Tagliafico, Acuña, Rojo

Centrocampisti: Mascherano, Banega, Biglia, Di María, Lo Celso, Meza, Lanzini

Attaccanti: Pavón, Messi, Dybala, Higuaín, Agüero