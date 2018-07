Argentina, Dybala: "Un peccato che sia finita così"

Paulo Dybala rompe il silenzio qualche giorno dopo l'eliminazione dell'Argentina: "È stato il mio primo Mondiale, un'emozione grandissima - il messaggio su Instagram -. Un peccato che le cose non siano andate come speravamo. Ad ogni modo voglio ringraziare tutti i tifosi che ci hanno seguito dalla prima giornata sino all'ultima e anche ci ha supportato da casa, da piazze, scuole o posti di lavoro. Vamos Argentina!". Ora vacanza per scordare la delusione albiceleste e poi una nuova stagione alla Juventus, sperando che il prossimo ct trovi più spazio in squadra per la Joya.