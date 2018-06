Argentina, Dybala: "Non sono il sostituto di Messi, riusciremo a giocare insieme"

Contro l'Islanda è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Secondo diversi osservatori Paulo Dybala non è stato schierato da Sampaoli perché troppo simile a Messi per ruolo e caratteristiche tecniche. "Tutto ciò non fa di me il sostituto di Leo, anche perché nessuno lo sostituisce, nè qui, nè tantomeno nel Barcellona. Non è da escludere che riusciremo a giocare insieme, che si possa trovare uno schema che ci renda compatibili. Magari, a furia di allenarci e di giocare insieme troveremo l'intesa necessaria" le parole della Joya in conferenza stampa.



Anche con la Croazia l'Argentina non dovrebbe affidarsi allo juventino: "Continuo ad allenarmi come se dovessi giocare dal primo minuto. Se così non fosse, se mi arrabbiassi e perdessi la concentrazione, quando arriverà il mio momento non sarò in grado di farmi trovare pronto. Essere qui è un sogno e mi sto godendo ogni istante, saprà Sampaoli in quale occasione potrò tornare utile alla squadra. Sogno di far gol, il mio primo ad un Mondiale”.