Argentina, Batistuta: "Icardi? Ai Mondiali andrà Higuain"

Sarebbe stato un meraviglioso antipasto mondiale, sarà solo un banco di prova per l'Argentina. L'amichevole con l'Italia, che in Russia non andrà, dirà comunque a che punto è la nazionale di Sampaoli, che pure ha dovuto soffrire per ottenere il pass, strappandolo solo all'ultima giornata grazie alla tripletta di Messi all'Ecuador. Gabriel Omar Batistuta ne ha parlato nell'intervista esclusiva a Premium Sport.



"Cosa manca all’Argentina per vincere i Mondiali? In Argentina succede questo, abbiamo una squadra che arriva sempre lì a un passo dalla vittoria e poi manca l’ultimo gradino - spiega l'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter -. Da una parte c’è quest’aspetto ma dall’altra parte c’è una squadra che ha fatto due finali nelle ultime due edizioni della Coppa America e nell’ultimo Mondiale. Quindi significa che la squadra c’è, è difficile dire cosa manchi. I giocatori ci sono, il gioco c’è stato, ma di fronte hanno trovato delle squadre che hanno avuto più fortuna o sono state più brave".



"Io sono contento della nazionale, sarei stato più contento se avessimo vinto la Coppa del Mondo però sono uno sportivo e capisco che non sempre si può vincere e nel calcio questo capita spesso. Non sempre vince il migliore, in Argentina vogliamo solo vincere e se arriviamo secondi, siamo tutti scarsi. La realtà però non è questa, i nostri giocatori giocano in tutto il mondo, ovunque fanno delle belle cose, tutti parlano di loro e abbiamo poco da chiedere a questi ragazzi".



"Chi sceglierei in attacco tra Higuain e Icardi? Credo che ai Mondiali ci sarà Higuain perché sta giocando bene da parecchi anni. Al momento non c’è uno migliore di lui, stimo molto Icardi ma non mi sembra superiore al Pipita, è alla pari. Dovrebbero andare entrambi per quello che stanno facendo ma non c’è posto per tutti. Esiste un nuovo Batistuta? No, c’è Higuain, c’è Icardi che sono buoni giocatori e forse sono anche meglio di Batistuta. Ma sono capitati nello stesso momento e non possono giocare tutti in nazionale".



"Chi trionferà in Russia? L’Argentina ha molte possibilità, può vincere tranquillamente così come il Brasile o la Germania. Ci sono grandi squadre più la sorpresa che ci sarà come sempre. È meglio non fare previsioni ma l’Argentina è una di quelle squadre che potrebbe vincere. Arriverà lontano anche questa volta”.