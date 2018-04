Argentina, Aguero ko: Lautaro Martinez contro Italia e Spagna

Il momento d'oro di Paulo Dybala non continuerà in maglia albiceleste: dopo i gol contro Tottenham e Udinese, la Joya aveva sperato nella convocazione di Jorge Sampaoli per le amichevoli contro Italia (all'Etihad Stadium di Manchester) e Spagna (al Wanda Metropolitano di Madrid) del 23 e 27 marzo prossimi. Il ct dell'Argentina aveva lasciato a casa il numero 10 della Juventus (chiamando invece Gonzalo Higuain) ma l'indisponibilità di Sergio Aguero poteva riaprirgli le porte della nazionale.



Una speranza che coltivava anche Mauro Icardi ma il capitano dell'Inter, rientrato in campo contro il Napoli dopo tanto tempo e non al top, è stato scartato da Sampaoli così come Dybala: al loro posto convocato Lautaro Martinez, sempre più protagonista. Il 20enne, nove gol in Superliga Argentina, si candida sempre più a futuro crack e l'Inter, che è vicinissima al suo acquisto, gongola.



Tra i convocati per due impegni che potrebbero voler dire molto in chiave "scelte Mondiali" anche Fazio (Roma), Biglia (Milan) e Perotti (Roma).