Argentina, Aguero ko: Dybala spera nella chiamata

Il momento d'oro di Paulo Dybala potrebbe estendersi alla maglia albiceleste: dopo i gol contro Tottenham e Udinese, la Joya può sperare nella convocazione di Jorge Sampaoli per le amichevoli contro Italia (all'Etihad Stadium di Manchester) e Spagna (al Wanda Metropolitano di Madrid) del 23 e 27 marzo prossimi.



Il ct dell'Argentina aveva lasciato a casa il numero 10 della Juventus (chiamando invece Gonzalo Higuain) ma l'indisponibilità di Sergio Aguero potrebbe riaprirgli le porte della nazionale.



Il Kun, su Twitter, ha fatto sapere di essersi fatto male in allenamento al ginocchio sinistro e che dovrà rimanere fuori circa due settimane. Sampaoli dovrà quindi rimpiazzarlo e Dybala è in pole position visto il grande stato di forma.



Una speranza che coltiva anche Mauro Icardi ma il capitano dell'Inter rientra in campo contro il Napoli dopo tanto tempo e non può essere al top e oltretutto la Joya (che potrebbe sfruttare la chance per candidarsi a una convocazione pure per i Mondiali) è più simile ad Aguero come tipo di giocatore rispetto al nerazzurro.

During yesterday's training I had a discomfort on my left knee. The club's doctors told me I'll be back with the team in approximately two weeks. Now it's time for a full recovery! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 11 marzo 2018