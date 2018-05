Argentina, Aguero: "Avrei aspettato Gomez nel tunnel al posto di Biglia"

Il Papu Gomez ha chiesto scusa a Lucas Biglia, ma intanto la ginocchiata alla schiena gliel'ha data: un fallo di gioco, come ha spiegato l'attaccante dell'Atalanta, che ha fatto tremare sia il milanista, che tutta l'Argentina, perché per qualche giorno si è pensato che il centrocampista potesse rischiare il Mondiale per quel colpo. Per fortuna non è così, ma il Kun Aguero ci ha tenuto a dire la sua in un'intervista a TycSports.



"È normale che Biglia sia arrabbiato - ha detto Aguero -, se Gomez avesse colpito me, l'avrei aspettato nel tunnel. Ognuno ha il suo carattere, io mi scaldo facilmente". Il Papu, dopo aver conquistato la nazionale nella passata stagione, non è stato inserito neppure tra i pre-convocati. Aguero sarà di sicuro nella lista dei 23: "Sampaoli non mi ha mai assicurato che sarei stato il centravanti titolare, ma solo che avrebbe contato su di me, Higuain deve stare tranquillo, lo sosteniamo tutti. Dal 2013 soffro di dolori al ginocchio, ma ora mi sento come nuovo, sarà il mio miglior Mondiale".