Arabia Saudita, il post sulla rosa è geniale

The Team Roster for the Green Falcons in the 2018 World Cup Russia #WorldCup2018 pic.twitter.com/ZS2Z5k12T2 — Saudi National Team (@SaudiNT_EN) 4 giugno 2018

Ci sono bambini con i cartelli, un paziente in ospedale, un murales, un operaio in pausa. Ci sono mille modi per annunciare i convocati per il, la maggior parte delle federazioni opta per una foto nella quale vengono pubblicati i nomi dei 23 calciatori suddivisi per ruolo. L'ha scelto un video di quasi tre minuti in cui ciascun tifoso sembra ricevere la comunicazione relativa al proprio giocatore preferito. E poi, tutto felice, lo diffonde a chi gli sta vicino. Un post geniale che mette i sauditi, a questo punto, tra le squadre simpatia che andranno in Russia.