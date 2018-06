Annullata Argentina-Israele dopo le proteste palestinesi

L'amichevole Argentina-Israele è stata annullata. Il match era in programma sabato a Gerusalemme ma la violenta reazione dell'opinione pubblica palestinese ha spinto la Federcalcio dell'Albiceleste a cancellare il test per motivi di sicurezza come riferisce Olè.



"Sarebbe come celebrare l'anniversario dell'occupazione delle Malvinas, sarebbe un'aberrazione, una mancanza di rispetto e un'aggressione al sentimento del popolo argentino. Lo stato della Palestina è stato occupato da Israele nel 1967" aveva dichiarato Husni Abdel Wahed, ambasciatore palestinese in Argentina.



La Nazionale, in ritiro a Barcellona, sarebbe stata anche minacciata. Un gruppo di tifosi palestinesi si sarebbe avvicinato al campo di allenamento della Seleccion mostrando alcune magliette di Messi macchiate di sangue: "È doloroso vedere che la squadra, che ha l'amore e il sostegno di tanti cittadini palestinesi e arabi, partecipa alla violazione del diritto internazionale".



A tirare in ballo il fuoriclasse era stato il presidente della Federazione palestinese Jibril Rajoub: "Leo è un simbolo di pace e amore, gli chiedamo di non partecipare ai crimini dell'occupazione israeliana. Il governo israeliano sta cercando di dare una portata politica ad un evento sportivo insistendo sul fatto che si giocherà a Gerusalemme. Messi ha molti milioni di fan nei Paesi arabi e musulmani: se scenderà in campo, chiedamo a tutti di bruciare le sue magliette e i suoi poster".