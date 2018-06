Amichevoli pre-Mondiali: Perisic lancia la Croazia, Svizzera ok con Rodriguez

Buone indicazioni per la Croazia in vista del Mondiale. La Nazionale di Dalic batte 2-1 in rimonta il Senegal nel test andato in scena a Osijek e può guardare con ottimismo alla rassegna iridata che prenderà il via in Russia giovedì prossimo. Gli ospiti passano in vantaggio con Sarr al 48' prima di venire raggiunti dalla punizione (deviata) dell'interista Perisic al 63' e quindi superati dalla decisiva rete messa a segno da Kramaric al 78' (sinistro in area). In campo diversi giocatori che militano nel nostro campionato: Strinic, Badelj, Mandzukic, Kalinic, Brozovic e Koulibaly.



Sorride, pur con qualche affanno, anche la Svizzera di Petkovic. La squadra elvetica 2-0 il Giappone a Lugano con una rete per tempo: sblocca il milanista Ricardo Rodriguez su rigore (molto dubbio) e chiude i conti Seferovic all'82' con un tiro da distanza molto ravvicinata dopo la sponda aerea di Moubandje. Centesima presenza per Lichtsteiner (recentemente passato all'Arsenal dopo 7 anni di Juventus), in campo pure Behrami e Freuler.