Amichevoli: pari Spagna, Brasile ok con Neymar

La Spagna non va oltre l'1-1 contro la Svizzera nell'amichevole pre-Mondiale trasmessa in esclusiva da Premium Sport. Le Furie Rosse partono subito forte ma Sommer ipnotizza Thiago Alcantara (che all'ultimo ha sostituito Busquets), il secondo squillo è di David Silva che da buona posizione spreca e tira fuori. La rete è comunque nell'aria e alla mezz'ora ecco lo splendido esterno al volo destro di Odriozola che sfrutta al meglio la palla alzata da Iniesta. Lo stesso ex Barça sfiora il raddoppio nella ripresa ma gli svizzeri riescono nel colpo, la firma è "italiana": Lichtsteiner prova da fuori, De Gea respinge male e il milanista Rodriguez da due passi pareggia. Nel finale enormi occasioni per Vazquez (ottimo Sommer in uscita) e Nacho che a giro dal limite bacia il palo.



In Arabia Saudita-Perù, invece, una storia simile a quella vissuta da Neymar (vedi pagina successiva) anche se dai contorni molto diversi: la formazione di Gareca vince 3-0 a San Gallo, spicca la doppietta di Pablo Guerrero che solo quattro giorni fa era stato riabilitato dal TAS dopo la squalifica di 14 mesi per la positività a un metabolita della cocaina e ora regala nuove emozioni e speranze ai sudamericani in vista del girone C ai Mondiali. La terza rete è di Carrillo.