Amichevole pre-Mondiale, la Germania vince 2-1 ma stenta con l'Arabia

Joachim Löw non sarà certamente contento a nove giorni dall'esordio ai Mondiali contro il Messico. La nazionale tedesca batte 2-1 l'Arabia Saudita a Leverkusen ma fatica più del previsto evidenziando alcuni limiti.



Werner porta avanti i suoi all'8' (facile tap-in) sfruttando nel migliore dei modi l'assist di Reus e al 43' arriva il raddoppio grazie all'autogol di Hawsawi (deviazione sfortunata). Nel finale, all'84', Al Sahlawi sbaglia un calcio di rigore (parata di Ter Stegen) prima che sulla ribattuta Al Jassim depositi in rete. La squadra di Pizzi sfiora quindi il clamoroso pareggio con lo stesso Al Sahlawi.



Da segnalare la presenza dello juventino Khedira, in campo per tutti i 90 minuti, e di Neuer, schierato titolare e sostituito nell'intervallo. Termina invece 2-2 Polonia-Cile: Lewanowski (30') e Zielinski (34') sembrano indirizzare il match ma Diego Valdes (38') e Albornoz (56') firmano la doppia rimonta.