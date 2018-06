Amichevole, Brasile-Croazia 2-0: Neymar ritorna e segna subito

L'infortunio di fine febbraio ora è davvero un ricordo: nell'amichevole contro la Croazia, Neymar si riprende le chiavi del Brasile in meno di mezz'ora e scaccia anche le paure su un possibile rientro troppo frettoloso, convincendo pure il ct Tite che pochi giorni fa era stato piuttosto prudente al riguardo.



Ad Anfield sfida di alto livello in vista dei Mondiali 2018 in Russia, in campo tanti "italiani": per i verdeoro Alisson e Miranda (oltre all'ex Milan Thiago Silva), i croati schierano Badelj e Perisic con l'ingresso in campo nella ripresa di Brozovic, Pjaca e Kalinic (più gli ex serie A Kovacic e Vrsaljko).



Ma l'attenzione di tutti, inutile nasconderlo, era sul numero 10 brasiliano che parte inizialmente in panchina: a inizio ripresa Tite chiama Neymar che entra al posto di Fernadinho e al 69' sblocca con una magia: doppio dribbling e tiro sotto la traversa. Nel finale arriva anche il bel raddoppio di Firmino, finisce 2-0 e il Brasile mantiene la porta inviolata, ritrova dopo oltre tre mesi il suo fuoriclasse e, una volta in più, rivendica il diritto e il dovere di essere contata tra le favorite del torneo.

Neymar doing Neymar things. pic.twitter.com/23EBDJFAsB — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 3 giugno 2018