Amichevole, Austria-Germania 2-1: Neuer gioca dopo 8 mesi e mezzo

Cominciare una partita con 100 minuti di ritardo non deve essere facile, ma di solito i glaciali tedeschi non vanno mai nel panico e poi, a dirla tutta, la partita l'avevano anche cominciata bene. Non fa una bella figura la Germania, a Klagenfurt: il temporale costringe i campioni del mondo e l'Austria a riscaldarsi a lungo negli spogliatoi, poi sorprendentemente il "derby" lo vincono 2-1 i padroni di casa che al Mondiale non andranno.



L'attesa più grande era per il rientro di Manuel Neuer a distanza di otto mesi e mezzo: il portiere capitano della nazionale ha saltato di fatto tutta la stagione per la frattura al piede sinistro e sul bellissimo gol dell'1-1 di Hinteregger (che calcia al volo di sinistro da posizione defilata sull'angolo di Alaba) c'è anche il suo zampino, perché non sembra coprire bene il palo. E anche sul sorpasso di Schopf, poco più tardi, non appare reattivo come nei tempi migliori, ma nel corso del match ha anche compiuto interventi decisivi, come quello su Arnautovic sull'1-1.



La Germania ha il dovere di aspettarlo e dall'altra parte non ha fatto meglio Siebehandl, da cui però nessuno si aspettava nulla: è stato lui a regalare il vantaggio a Ozil fornendogli un comodo assist al limite dell'area. Deludente la prova di Petersen, il centravanti scelto da Löw: chissà cosa avrà pensato Wagner, l'attaccante del Bayern lasciato a casa dal c.t.