Croazia, Dalic: "Tutti stanno bene, voglio un carnevale"

"Se vinceremo la Coppa, nessuno sarà più orgoglioso di noi, che veniamo da una nazione così piccola. In caso di sconfitta, faremo i complimenti agli avversari". Le parole di Zlatko Dalic, c.t. della Croazia, non fanno una piega. Quattro milioni e mezzo di persone, un popolo intero, stanno vivendo con lui la vigilia della finale dei Mondiali, che si giocherà domenica alle 17 contro la Francia a Mosca.



"Chi sia il nostro avversario non ci interessa, né le tradizioni, né le statistiche - dice Dalic -: sono fatte per essere abbattute. Vogliamo che il mondo intero ci guardi giocare. Sarà un momento che abbiamo meritato, è il match più importante della nostra vita. Spero che domani sera ci siano quattro milioni di croati che festeggino per strada, facendo un 'carnevale' come in Brasile o in Argentina".



"Siamo orgogliosi della gioia che abbiamo regalato al popolo croato. In Croazia le persone hanno messo da parte i problemi e le difficoltà, mostrando orgoglio e gioia. Quella di domani sarà la più grande delle partite sia per i giocatori che per la nostra gente. Siamo pronti a dare tutto e accettare la sconfitta con dignità se sarà necessario. Qualcuno dei miei ha problemi fisici? Io penso che se avessero dei problemi me lo direbbero, visto il rapporto che c'è fra di noi, ma nessuno mi ha detto niente e quindi sono tutti disponibili. Fra noi non ci sono misteri, né discussioni e tutti coloro che sono qui mi rispettano".