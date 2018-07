Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie del 6 luglio

11:35 I MEDIA BRASILIANI DOPO IL KO

La coppa del mondo di calcio non c'è più, è diventata una 'eurocoppa': con questo titolo uno dei maggiori media brasiliani, O Globo online, racconta la disfatta dei verdeoro di ieri sera, eliminati dal Belgio a Russia 2018. Il sito sottolinea che dopo l'eliminazione di Uruguay e Brasile, "solo le squadre del vecchio continente si disputano la coppa". Ma se questa è l'apertura, di taglio 'politico', tutto il resto dei servizi sono un rigirare il coltello nella piaga di una sconfitta bruciante: o Globo scrive di "lezione dolorosa", riferisce che Neymar "è stato preso di mira dalle critiche nelle reti social" dopo la partita, e riporta le parole di Coutinho: "adesso ci verrà riversata addosso un sacco di mer...". Sul sito di O Globo c'è ampio spazio anche ai media argentini Clarin e Olè ('la sesta può aspettare'), che ha pubblicato commenti molto critici sulla prestazione dei brasiliani e di Neymar in particolare.

11:00 SVEZIA-INGHILTERRA: SCOMMESSA IBRA-BECKHAM

10:30 SVEZIA, ALLARME IN HOTEL

Mattinata agitata per la Svezia, a poche ore dalla sfida con l'Inghilterra che vale la semifinale: verso le 8:30 nell'hotel in cui alloggia la squadra del ct Andersson è suonato un allarme incendio probabilmente fatto scattare da qualche ospite che fumava in camera. La Svezia è quindi stata costretta ad evacuare, non senza fastidio, per poi rientrare nelle camere.

10:00 RIVERA STUPITO DAL BRASILE

Ha seguito in piedi, con il volto perplesso davanti al maxischermo, gli ultimi 6 minuti della disfatta del Brasile al Mondiale contro il Belgio, come quando in campo c'era lui, tanti anni fa, e per la Seleçao le cose andavano in tutt'altra maniera: Giani Rivera manifestava stupore ieri sera mentre si configurava la più grande sorpresa di Russia 2018. Tutt'intorno l'Aic, sindacato calciatori italiani, festeggiava i suoi 50 anni con una cena nella basilica Palladiana di Vicenza: lui, l'ex golden boy, cercava una ragione "al mondo che è evidentemente è cambiato". "Non ci sono dubbi -ha poi spiegato- le gerarchie sono completamente cambiate e non solo nel calcio. C'è più equilibrio, la realtà è meno definita, e così capita anche che una squadra considerata favoritissima come il Brasile vada a casa. Fermo restando -ha concluso l'uomo ritenuto l'incolpevole simbolo della disfatta azzurra al Mondiale 1970 contro il Brasile di Pelè- che il Belgio ha giocato una gara perfetta, sempre propositiva" scrive l'Ansa.

09:30 GUARDADO A NEYMAR: "E ORA CHI VA A CASA?"

Dopo aver battuto il Messico, Neymar aveva ironizzato: "Prima della partita hanno parlato tanto, adesso devono tornarsene a casa". La strada del Brasile però non è stata molto più lunga, vista la sconfitta con il Belgio e per Andres Guardado è il momento della vendetta. Su Instagram il centrocampista messicano ha scritto: "E ora chi va a casa?", evidentemente riferito a Neymar.

09:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

Quarti di finale: Svezia-Inghilterra ore 16 (Canale 5), Russia-Croazia ore 20 (Canale 5)