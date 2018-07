"L'Argentina pensa a Guardiola per il dopo Sampaoli"

Un grandissimo nome per il dopo Sampaoli, il cui destino sulla panchina dell'Argentina sembra segnato dopo l'eliminazione agli ottavi dei Mondiali e le roventi polemiche per alcune scelte di formazione.



Secondo quanto riferito da Pablo Cecchini, giornalista del quotidiano argentino TN Deportivo, la Federazione Albiceleste starebbe pensando addirittura a Pep Guardiola: all'attuale tecnico del Manchester City verrebbe offerto un contratto di quattro anni (fino al termine dei Mondiali in Qatar) con ingaggio di 12 milioni di euro annui. L'imponente stipendio verrebbe pagato da Torneos, emittente televisiva proprietaria dei diritti TV della Nazionale fino al 2030.



Al di là del fatto che l'Argentina prima dovrebbe 'liberarsi' di Sampaoli (legato alla Seleccion fino al 2022), appare ai limiti dell'impossibile un addio di Guardiola ai Citizens mentre appare decisamente più probabile la pista Ricardo Gareca, commissario tecnico del Perù.

Van a buscar a Pep Guardiola para que sea el DT de la #SeleccionArgentina. Le van a ofrecer 12 millones de dólares anuales hasta 2022. La AFA se haría cargo de la mitad del contrato y la otra parte la va a poner Torneos, dueño de los derechos de la Selección hasta 2030. pic.twitter.com/INe6wPupjW — Pablo Cecchini (@cecchinipablo) July 3, 2018