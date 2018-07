Mondiali 2018 The Sun: "Go Kane". Esplode la rabbia dei colombiani

Si infiamma la vigilia di Colombia-Inghilterra, ultimo ottavo di finale di Russia 2018. Il The Sun questa mattina in edicola apre con la foto a tutta pagina di Harry Kane e un titolo "Go Kane" che apparentemente sembra un innocuo incitamento al bomber dei tre Leoni, ma che ha fatto infuriare la Colombia. "Go Kane" -> "GoCaine" -> "Cocaine", il gioco di parole scelto dal tabloid non è affatto piaciuto ai tifosi e ai media colombiani, che hanno promesso: "Risponderemo in campo".