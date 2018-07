Mondiali 2018 Suarez: "Pogba in fuorigioco, non capisco il Var". Ma non c'era...

Luis Suarez ha attaccato l'uso della Var durante Francia-Croazia replicando a un tweet di Casillas. Secondo lui Pogba era in fuorigioco sulla punizione di Griezmana che portato all'autorete di Mandzukic, quella dell'1-0. Le immagini, però, smentiscono l'attaccante uruguaiano: Il marcatore diretto del centrocampista lo teneva in gioco con un piede. Casillas, invece, protestava perché secondo lui il fallo su Griezmann na cui è nato il gol non c'era. Ma in quel caso il Var non può intervenire anche se nell'azione successiva arriva il gol. Espandi